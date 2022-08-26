Coca-Cola будет продаваться под брендом "Добрый кола" в РФ

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Газировка Coca-Cola будет продаваться в России под новым брендом – "Добрый кола". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на основателя сети блинных "Теремок" Михаила Гончарова.

"Мы получили уведомление от Coca-Cola о том, что напиток теперь будет "Добрый кола" называться, тот, который ранее был Coca-Cola. Мы попробуем его продавать", – сказал Гончаров.

Как пишет агентство, известно также о переименовании российского подразделения компании Coca-Cola – теперь оно будет называться Multon Partners. Отмечается, что обновленное предприятие займется производством и продажей продукции местных брендов, таких как "Добрый" и "Моя семья". Использовать при этом планируется российское сырье.

В марте 2022 года стало известно, что компания Coca-Cola приостановит работу в России. В компании заявили об остановке работы 10 заводов по производству безалкогольных напитков на территории РФ.

Позже сообщалось, что напитки компании Coca-Cola не будут завозить в Россию с помощью системы параллельного импорта.

