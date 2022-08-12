"Интервью": Рафик Загрутдинов – о зарплатах строителей в столице

Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, сколько зарабатывают рабочие на стройках.

Становится ли меньше тяжелого ручного труда на стройплощадках? И сможет ли Москва и дальше сокращать сроки строительства различных объектов? Подробнее – в программе "Интервью".