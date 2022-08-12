Свыше 30 тысяч человек работают на стройках БКЛ метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Более 30 тысяч человек работают надо строительством Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в эфире телеканала Москва 24.

"Проект колоссальный, на самом деле, там работают сейчас более 30 тысяч человек, только на строительных площадках. Еще более 1 200 предприятий нам изготавливают продукцию", – отметил он.

Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что завершение строительства Большой кольцевой линии метро является приоритетным направлением транспортной инфраструктуры. Линия станет самой крупной в мире.

По словам заммэра, самой длинной до этого считалась линия в Пекине. Ее протяженность составляет 56 километров. Длина БКЛ составит 70 километров.

Полный запуск БКЛ позволит пассажирам передвигаться без пересадок в центре города. Бочкарев отметил, что линия должна разгрузить центральную часть метро примерно на 20%. Эффект, по его словам, был виден после запуска 10 станций БКЛ.

Большое интервью Андрея Бочкарева смотрите сегодня в 17:05 на телеканале Москва 24.

