13:20
Бочкарев заявил, что БКЛ станет самой большой кольцевой линией в мире
Завершение строительства Большой кольцевой линии метро является приоритетным направлением транспортной инфраструктуры. Линия станет самой крупной в мире. Об этом в эфире телеканала Москва 24 сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По словам заммэра, самой длинной до этого считалась линия в Пекине. Ее протяженность составляет 56 километров. Длина БКЛ составит 70 километров.
Полный запуск БКЛ позволит пассажирам передвигаться без пересадок в центре города. Бочкарев отметил, что линия должна разгрузить центральную часть метро примерно на 20%. Эффект, по его словам, был виден после запуска 10 станций БКЛ.
"Мне лично позвонили люди: "Андрей Юрьевич, вы запустили 10 станций, и я на 45 минут позже могу выезжать на работу. Я детей провожаю в школу, которых я много лет не видел, я сижу с ними – чай пью. Вам огромное спасибо!" – рассказал Бочкарев.
Ранее ожидалось, что строительство БКЛ удастся полностью запустить только в 2023 году. Несмотря на завершение раньше срока, качество не пострадает, сообщил Бочкарев.
"Ведется работа на всех станциях. Это фактически 7 новых станций, 2 реконструированных и одна – это "Нижегородская", которая потребует интеграции, монтажа оборудования, выполнения каких-то работ, потому что мы ее заранее построили уже и, соответственно, предусмотрели пуск БКЛ", – объяснил заммэра.
По словам Бочкарева, работы по запуску БКЛ раньше запланированной даты идут в напряженном формате. Планируется, что пассажиры смогут проехать по линии уже в начале следующего года.
Ранее руководитель Дептранса Максим Ликсутов сообщил, что БКЛ даст столице больше шести тысяч рабочих мест. Уже запущенные участки БКЛ дали городу 4,3 тысячи рабочих мест, а замыкание кольца даст еще 1,8 тысячи мест.
По его словам, в метрополитене трудятся свыше 67 тысяч человек, а всего в московском транспорте – больше 200 тысяч сотрудников.
Большое интервью Андрея Бочкарева смотрите сегодня в 17:05 на телеканале Москва 24.
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