Нагрузка на метро после закрытия участка БКЛ осталась на комфортном уровне – Ликсутов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Нагрузка на станции метро после закрытия участка Большой кольцевой линии (БКЛ) остается на комфортном уровне, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Скорейший запуск новых участков БКЛ требует временно приостановить движение поездов от Савеловской до Петровского парка. Пассажиры выбирают альтернативные маршруты, и действующая инфраструктура хорошо справляется. Нагрузка остается на комфортном уровне – в 2 раза меньше критических показателей", – приводит слова Ликсутова РИА Новости.
Он подчеркнул, что специалисты следят за ситуацией в режиме онлайн из Единого диспетчерского центра.
"В будни выпускаем на три электробуса т42 больше, чем обычно. Кроме того, 60 сотрудников Центра обеспечения мобильности ежедневно дежурят на станциях и помогают пассажирам сориентироваться на месте", – рассказал Ликсутов.
Также он рассказал, что пассажиропоток между станциями "Новослободская" и "Белорусская" Кольцевой линии метро увеличился на 20%, а на Замоскворецкой линии от станции "Белорусская" до "Динамо" – на 17%.
"На Серпуховско-Тимирязевской линии от "Савеловской" до "Менделеевской" стало до 8% больше пассажиров", – добавил Ликсутов.
Ранее Ликсутов сообщил, что более 60 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) дежурят на 30 станциях в период закрытия участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. По его словам, городские власти стремятся обеспечить наибольший комфорт для пассажиров, однако иногда вынуждены идти на ограничения.
На время ограничений на новом участке уложат более 24 километров силового кабеля, установят оборудование для контроля движения поездов, интегрируют инженерные системы. Кроме того, в тоннеле смонтируют 120 светильников.
До 22 августа пассажиры смогут пользоваться станцией "Савеловская" серой ветки подземки, а также Кольцевой линией или электробусом т42.
Участок БКЛ от "Савеловской" до "Петровского парка" закрыли с 23 июля
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: