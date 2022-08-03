Нагрузка на метро после закрытия участка БКЛ осталась на комфортном уровне – Ликсутов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Нагрузка на станции метро после закрытия участка Большой кольцевой линии (БКЛ) остается на комфортном уровне, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Скорейший запуск новых участков БКЛ требует временно приостановить движение поездов от Савеловской до Петровского парка. Пассажиры выбирают альтернативные маршруты, и действующая инфраструктура хорошо справляется. Нагрузка остается на комфортном уровне – в 2 раза меньше критических показателей", – приводит слова Ликсутова РИА Новости.

Он подчеркнул, что специалисты следят за ситуацией в режиме онлайн из Единого диспетчерского центра.

"В будни выпускаем на три электробуса т42 больше, чем обычно. Кроме того, 60 сотрудников Центра обеспечения мобильности ежедневно дежурят на станциях и помогают пассажирам сориентироваться на месте", – рассказал Ликсутов.

Также он рассказал, что пассажиропоток между станциями "Новослободская" и "Белорусская" Кольцевой линии метро увеличился на 20%, а на Замоскворецкой линии от станции "Белорусская" до "Динамо" – на 17%.

"На Серпуховско-Тимирязевской линии от "Савеловской" до "Менделеевской" стало до 8% больше пассажиров", – добавил Ликсутов.

Ранее Ликсутов сообщил, что более 60 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) дежурят на 30 станциях в период закрытия участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. По его словам, городские власти стремятся обеспечить наибольший комфорт для пассажиров, однако иногда вынуждены идти на ограничения.

На время ограничений на новом участке уложат более 24 километров силового кабеля, установят оборудование для контроля движения поездов, интегрируют инженерные системы. Кроме того, в тоннеле смонтируют 120 светильников.

До 22 августа пассажиры смогут пользоваться станцией "Савеловская" серой ветки подземки, а также Кольцевой линией или электробусом т42.

