Сотрудники ЦОМП дежурят на 30 станциях на время закрытия участка БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 60 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) дежурят на 30 станциях в период закрытия участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, передает Дептранс.

Ранее сообщалось, что с 23 июля на месяц будет прекращено движение на участке БКЛ от станции "Савеловская" до "Петровского парка".

"Сориентироваться пассажирам помогут 60 сотрудников ЦОМП – обращайтесь к ним, они подскажут самый короткий маршрут", – рассказал глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

Руководитель ведомства подчеркнул, что городские власти стремятся обеспечить наибольший комфорт для пассажиров, однако иногда вынуждены идти на ограничения.

На время ограничений на новом участке уложат более 24 километров силового кабеля, установят оборудование для контроля движения поездов, интегрируют инженерные системы. Кроме того, в тоннеле смонтируют 120 светильников.

До 22 августа пассажиры смогут пользоваться станцией "Савеловская" серой ветки подземки, а также Кольцевой линией или электробусом т42.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что временное закрытие участка БКЛ нужно для интеграции инженерных систем строящегося северо-восточного участка Большой кольцевой линии в действующую систему метрополитена.

"Благодаря закрытию участка весь комплекс работ запланировано завершить за месяц, в то время как выполнение данных работ метростроителями исключительно в "ночные окна" увеличило бы срок реализации в восемь раз", – пояснил он.

По словам генерального директора АО "Мосинжпроект" Юрия Кравцова, работы будут производиться на всем станционном комплексе "Савеловская". При производстве работ задействуют примерно 240 человек в круглосуточном режиме, а также шесть единиц моторизованной спецтехники.

23 июля заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков объявил, что в столице приступили ко второму этапу благоустройства территории возле станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро "Проспект Вернадского".