Жильцов обрушенной пятиэтажки в Омске разместят в гостинице и гимназии

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Жильцов пятиэтажки, часть которой обрушилась в Омске, разместят в гимназии № 12, гостинице "Иртыш" и маневренном жилом фонде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя председателя правительства Омской области Валерия Бойко.

Власти выяснят количество мест для расселения, а пока людей не подпускают к дому из-за угрозы дальнейшего обрушения.

По словам Бойко, всех жильцов эвакуировали. Он пояснил, что спасателям предстоит осмотреть здание, чтобы понять, возможно ли нахождение людей в этом доме.

Глава МЧС России Александр Куренков взял на личный контроль ситуацию с обрушением части жилого пятиэтажного дома в Омске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Я лично слежу за развитием ситуации и жду выводов комиссии о причинах обрушения", – сказал Куренков.

По его поручению на место происшествия выехал начальник главного регионального управления МЧС РФ для обеспечения проведения всех мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации. Куренков также поручил организовать работу по оказанию всесторонней помощи пострадавшим.

Также необходимо оценить состояние здание, оказать помощь с восстановлением утерянных документов, помочь временно расселенным семьям в подготовке к 1 сентября. Куренков также поручил уделить внимание проверке аварийного жилищного фонда в регионе.

Часть пятиэтажного жилого дома обрушилась в Омске 12 августа. Общая площадь обрушения составила 200 квадратных метров. В результате из дома эвакуировали 40 человек. По предварительной информации, причиной обрушения стало ветхое состояние дома.

Начальник главного регионального управления МЧС Владислав Колодинский рассказал, что вторая сторона жилого дома находится в аварийном состоянии и также может обрушиться. По его словам, возле второй части здания все оцепили.

