В Омске обрушилась часть многоквартирного дома

Фото: телеграм-канал Baza

Частичное обрушение пятиэтажного многоквартирного жилого дома произошло в Омске. Об этом областная прокуратура сообщила в своем телеграм-канале.

"В связи с информацией о частичном обрушении многоквартирного дома № 53 по улице 20 Партсъезда в Омске на место происшествия выехал прокурор Омской области Николай Студеникин в целях координации действий правоохранительных органов по установлению обстоятельств произошедшего", – уточнили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что сейчас на месте происшествия осуществляется разбор завалов и проводится спасательная операция. Общая площадь обрушения составила 200 квадратных метров.

В свою очередь, в Следственном комитете ТАСС уточнили, что, по предварительным данным, пострадавших нет, эвакуированы 40 человек. Мэр Омска Сергей Шелест распорядился, чтобы для жильцов организовали пункт временного размещения и маневренный фонд для расселения.

Предварительно отмечается, что причиной обрушения стало ветхое состояние дома.

Ранее взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в азербайджанском городе Хырдалан. По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв бытового газа в одной из квартир. В результате инцидента пострадали четыре человека. Погибших не было.