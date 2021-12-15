C начала года в Москве восстановили 45 ветхих строений

Фото: портал мэра и правительства Москвы

C начала 2021 года в Москве привели в порядок 45 ветхих строений. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"В 2021 году Госинспекция по недвижимости зафиксировала на территории города 1 932 ветхих строения. В настоящее время 45 объектов приведены в надлежащий вид, а 90 – демонтированы", – рассказал глава столичной Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Остальные объекты, по его словам, в настоящее время ремонтируются, сносятся или по ним принимаются решения о дальнейшей судьбе. Соответствующие планы по сносу или вовлечению объектов в оборот разрабатываются совместно с владельцами зданий, столичными и федеральными профильными ведомствами.

Овчинский подчеркнул, что в большинстве случаев строения стараются сохранить, а решения о сносе принимаются только в отношении зданий, не подлежащих восстановлению и создающих угрозу для жизни и здоровья людей.

Например, летом в парке Декабрьского восстания была восстановлена находившаяся в аварийном состоянии сторожка-кордегардия Камер-Коллежского вала – последняя из 18 застав 1852 года. Все остальные были демонтированы.

Ранее Сергей Собянин наградил лауреатов конкурса "Московская реставрация – 2021" и поблагодарил специалистов за вклад в восстановление культурного наследия столицы. Награды получили в том числе реставраторы ГЭС-2, Малороссийского подворья, доходного дома купца Быкова, дома Павла и Сергея Третьяковых и особняка Морозова.

