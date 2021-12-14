Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин наградил лауреатов конкурса "Московская реставрация – 2021" и поблагодарил специалистов за вклад в восстановление культурного наследия столицы.

Мэр отметил важность возвращения памятников в культурный оборот. В пример он привел отреставрированный Северный речной вокзал и проект "ГЭС-2".

"За этим стоит огромный труд и, конечно, колоссальные возможности для проведения культурных мероприятий как для москвичей, так и для гостей столицы", – подчеркнул Собянин.

Награды получили реставраторы "ГЭС-2", Малороссийского подворья, доходного владения Н. С. Кана, гимназии имени Ивана и Александра Медведниковых, павильона ВДНХ "Казахстан", доходного дома купца Быкова, дома Павла и Сергея Третьяковых, особняка Морозова и дома Лангмана, Музея военной формы, двух беседок-ротонды Голицынской больницы и беседки "Золотой сноп" храма Цереры.

Специальную премию конкурса получил автор работ археологических предметов из комплекса вооружения с улицы Ильинки, также награды были вручены за высокое качество реставрации живописного панно над сценой Театра эстрады, за победу в молодежном форуме "Наследие" и за бережное отношение к культурному наследию Москвы.

"В последние годы объем реставрации в Москве, наверное, один из самых больших в мире: за последний год только отреставрировано 170 памятников архитектуры, начиная от таких крупных, как "ГЭС-2", и заканчивая небольшими усадьбами, особняками старины", – отметил Собянин.

Конкурс "Московская реставрация – 2021" проводится с 2011 года. В этом году поступило 66 заявок по 33 объектам. В результате лауреатами стали 25 участников и организаторов ремонтно-реставрационных работ по 14 объектам культурного наследия.

Ранее в столице был открыт Новый Дом культуры "ГЭС-2". Мэр подчеркнул, что обновленное здание является уникальным сооружением, представляющим собой новый центр творчества и культуры.

