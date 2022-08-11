Сильный ветер в Приморье сорвал 800 "квадратов" крыши психоневрологического интерната

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Сильный порыв ветра в приморском селе Сальское сорвал часть крыши здания психоневрологического интерната, сообщает РИА Новости, ссылаясь на региональное министерство ГО и ЧС.

По данным ведомства, ни один сотрудник, а также никто из 101-го человека, что находятся в интернате на лечении, не пострадали. В целостности также остались системы электро- и водоснабжения.

Ранее сообщалось, что зубцы на стене столичного Кремля получили повреждения при обрушении строительных лесов из-за сильного ветра. Начальник отдела по связям с прессой и общественностью ФСО Денис Симонов уточнил, что в результате произошедшего никто из людей не пострадал.