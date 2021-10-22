Сильный ветер повредил зубцы на кремлевской стене – ФСО

15:29
Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"
Зубцы на стене столичного Кремля получили повреждения при обрушении строительных лесов из-за сильного ветра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу охраны (ФСО).
"На участке стены от Спасской до Сенатской башни ведутся реставрационные работы, которые на время сильного ветра были приостановлены", – заявил начальник отдела по связям с прессой и общественностью ФСО Денис Симонов.
При этом он уточнил, что в результате произошедшего никто из людей не пострадал.
В Москве объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды. Город накрыл дождь с порывистым ветром, в некоторых районах города может выпасть град.
В комплексе городского хозяйства попросили горожан избегать пребывания на улице во время непогоды. Водителям рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию.
О непогоде в столичном регионе ранее предупреждали в ГУ МЧС России по Подмосковью. Такое же экстренное предупреждение выпустил столичный главк МЧС.
В ведомстве рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. По словам спасателей, от непогоды следует укрываться в капитальных строениях.
Ураганный ветер снес один из зубцов стены Кремля
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