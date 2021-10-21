Жителей Москвы и Петербурга предупредили о штормовом ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Штормовой ветер со скоростью 21–30 метров в секунду ожидается в Москве и Санкт-Петербурге 22 октября, сообщил специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он отметил, что около 15:00 в пятницу в столицу придет атлантический циклон.

"И, соответственно, вторжение этого более холодного воздуха будет сопровождаться штормовым ветром, в среднем это 15–20 метров в секунду, отдельные всплески – до 21–22 метров в секунду. В Москве – это до 21 метра в секунду в районе 15:00. А самые сильные ветры ожидаются в акватории Финского залива, там почти ураганной силы – 25–30 метров в секунду, в Санкт-Петербурге – это 25 метров в секунду", – цитирует Тишковца ТАСС.

Специалист напомнил, что штормовой ветер – очень опасное явление, которое может повалить рекламные конструкции и деревья. Тишковец рекомендовал автомобилистам не ставить автомобили рядом с шаткими конструкциями.

Ранее москвичам пообещали самую теплую ночь за 73 года. В ночь на 22 октября ожидается +11...+12 градусов. Тишковец отметил, что в четверг столичный регион останется под властью антициклона, который продолжит приносить сырой и теплый морской воздух.

