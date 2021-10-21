Дождь и мокрый снег не повлияли на состояние улично-дорожной сети Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Дождь и мокрый снег не повлияли на состояние столичных улиц и дорог. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"Временных скоплений воды не допущено", – говорится в сообщении.

В ведомстве предупредили москвичей о сильном ветре с порывами 12–15 метров в секунду в четверг, 21 октября.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что за прошедшую ночь в столице выпало около 10% месячной нормы осадков, по области – 15%.

В четверг, по его словам, в столице ожидается взрывной всплеск температуры до +11...+13 градусов.

