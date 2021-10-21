Москвичам пообещали самую теплую ночь за 73 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Ночь на пятницу, 22 октября, в столице может стать самой теплой для этого дня с 1948 года, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец РИА Новости.
Он пояснил, что в четверг столичный регион останется под властью антициклона, который продолжит приносить сырой и теплый морской воздух.
"Температура ночью в Москве окажется на уровне +9...+11, в Подмосковье – +7...+12, и это будет абсолютный температурный рекорд за ночь для 22 октября, по крайней мере за всю историю метеорологических наблюдений на базовой станции ВДНХ, которая ведет свою историю с 1948 года, то есть за 73 года ближайшая ночь будет самой теплой", – заявил Тишковец.
Ранее Тишковец сообщил, что в четверг, 21 октября, в столице ожидается взрывной всплеск температуры до плюс 11–13 градусов. По его словам, такая температура воздуха соответствует многолетним показателям конца сентября.
Однако в пятницу, по его словам, ситуация с погодой немного изменится из-за штормового ветра. По его словам, порывы ветра могут достигать в столичном регионе до 21 метра в секунду.
По прогнозу научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в ближайшие выходные в столичном регионе начнется похолодание, а уже на следующей неделе температура в области опустится ниже нуля. В понедельник ночью, по его словам, столбики термометров покажут минусовые значения.
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