Москвичей предупредили о сильном ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве и Подмосковье до вечера пятницы объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

"Желтый – погода потенциально опасна", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозам, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. В Москве предупреждение действует до 18:00 пятницы, в Подмосковье – до 16:00 пятницы.

При этом ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил РИА Новости, что порывы ветра в пятницу могут достигать 21 метра в секунду. Он подчеркнул, что для Москвы все, что сильнее 15 метров в секунду, это штормовой ветер.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие выходные в столичном регионе начнется похолодание, а уже на следующей неделе температура в области опустится ниже ноля.

В понедельник ночью, по его словам, столбики термометров покажут минусовые значения. Такая резкая смена погоды является нормальной и характерна для предзимнего периода, заключил он.

