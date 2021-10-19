Синоптик рассказал о надвигающемся на Москву снеге

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с Москвой 24 рассказал, что вечером во вторник, 19 октября, в столице ожидается снег.

Ранее сообщалось, что в столице 18 октября прошел первый снег. Видео с падающими на лобовое стекло машины снежинками снял один из автомобилистов в районе Дмитровского шоссе. Снегопад начался раньше, чем предполагали синоптики.





Евгений Тишковец ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Это будут обычные локальные кратковременные заряды снега. Примерно где-то с 18 до 21 часа.

По словам метеоролога, в ночь на 20 октября в столице также местами ожидаются небольшой снег и слабая гололедица. Температура будет около нуля. При этом наступление климатической зимы ожидается 10 ноября, говорит Тишковец.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о неустойчивой погоде, которая ожидается в столичном регионе в ближайшие несколько дней. Днем в среду ожидается переменная облачность, во второй половине дня начнутся небольшие осадки. Столбики термометров покажут +3...+5 градусов. Вечером порывы ветра могут достигать 12–15 метров в секунду. Таким образом, среда станет самым холодным днем на этой неделе. Средняя температура воздуха будет ниже климатической нормы на 2–3 градуса.

