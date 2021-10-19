Синоптик рассказал о надвигающемся на Москву снеге

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с Москвой 24 рассказал, что вечером во вторник, 19 октября, в столице ожидается снег.
Ранее сообщалось, что в столице 18 октября прошел первый снег. Видео с падающими на лобовое стекло машины снежинками снял один из автомобилистов в районе Дмитровского шоссе. Снегопад начался раньше, чем предполагали синоптики.
По словам метеоролога, в ночь на 20 октября в столице также местами ожидаются небольшой снег и слабая гололедица. Температура будет около нуля. При этом наступление климатической зимы ожидается 10 ноября, говорит Тишковец.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о неустойчивой погоде, которая ожидается в столичном регионе в ближайшие несколько дней. Днем в среду ожидается переменная облачность, во второй половине дня начнутся небольшие осадки. Столбики термометров покажут +3...+5 градусов. Вечером порывы ветра могут достигать 12–15 метров в секунду. Таким образом, среда станет самым холодным днем на этой неделе. Средняя температура воздуха будет ниже климатической нормы на 2–3 градуса.
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