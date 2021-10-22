Ветер сорвал строительные леса со стены Кремля

Ветер сорвал строительные леса с кремлевской стены, в результате чего пострадали зубцы, сообщает ТАСС

"На участке стены от Спасской до Сенатской башни ведутся реставрационные работы, которые на время сильного ветра были приостановлены", – сказал начальник отдела по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) Денис Симонов

По его словам, в результате происшествия никто из людей не пострадал.

В Москве объявили штормовое предупреждение из-за непогоды. Город накрыл дождь с порывистым ветром, в некоторых районах города может выпасть град.

В комплексе городского хозяйства попросили горожан избегать пребывания на улице во время непогоды. Водителей попросили соблюдать скоростной режим и дистанцию.

О непогоде в столичном регионе ранее предупреждали в МЧС России по Подмосковью. Такое же экстренное предупреждение выпустило столичное управление МЧС.

В ведомстве рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. По словам спасателей, от непогоды следует укрываться в капитальных строениях.

Специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что штормовой ветер со скоростью 21–30 метров в секунду 22 октября ожидается также и в Санкт-Петербурге.

