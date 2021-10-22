Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"
Москву накрыл дождь с порывистым ветром, в некоторых районах города может выпасть град.
В комплексе городского хозяйства попросили горожан избегать пребывания на улице во время непогоды.
"На улице быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", – говорится в сообщении комплекса в телеграм-канале.
Водителей попросили соблюдать скоростной режим и дистанцию.
О непогоде в столичном регионе ранее предупреждали в ГУ МЧС России по Подмосковью. Такое же экстренное предупреждение выпустило столичное управление МЧС.
В ведомстве рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. По словам спасателей, от непогоды следует укрываться в капитальных строениях.
Ранее специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что штормовой ветер со скоростью 21–30 метров в секунду 22 октября ожидается также и в Санкт-Петербурге.
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за сильного ветра
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