Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

Москву накрыл дождь с порывистым ветром, в некоторых районах города может выпасть град.

В комплексе городского хозяйства попросили горожан избегать пребывания на улице во время непогоды.

"На улице быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", – говорится в сообщении комплекса в телеграм-канале.

Водителей попросили соблюдать скоростной режим и дистанцию.

О непогоде в столичном регионе ранее предупреждали в ГУ МЧС России по Подмосковью. Такое же экстренное предупреждение выпустило столичное управление МЧС.

В ведомстве рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. По словам спасателей, от непогоды следует укрываться в капитальных строениях.

Ранее специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что штормовой ветер со скоростью 21–30 метров в секунду 22 октября ожидается также и в Санкт-Петербурге.

