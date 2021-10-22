Москвичей предупредили о порывистом ветре 22 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В пятницу, 22 октября, в Московском регионе ожидается порывистый ветер до 20 метров в секунду. Об этом со ссылкой на синоптиков Росгидромета сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Подмосковью.
"В связи с прохождением холодного фронта с 08:00 до 19:00 22 октября в Московской области ожидается юго-западный ветер порывами 15–20 метров в секунду", – говорится в сообщении.
Такое же экстренное предупреждение выпустило столичное управление МЧС России.
В ведомстве рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. По словам спасателей, от непогоды следует укрываться в капитальных строениях. Кроме того, в МЧС рекомендовали парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, а также не оставлять детей без присмотра.
Штормовой ветер со скоростью 21–30 метров в секунду 22 октября ожидается в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом ранее рассказал специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он отметил, что около 15:00 в пятницу в столицу придет атлантический циклон.
Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник, 25 октября, в столичном регионе ожидается похолодание до минус 6 градусов. По прогнозам метеорологов, ветер будет западный со скоростью около 3–8 метров в секунду.
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