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Синоптик рассказал о погоде в Москве в конце октября

"Снега пока не ожидаем": синоптик рассказал о погоде в Москве в конце октября
общество погода эксклюзив

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с Москвой 24 рассказала, что с 25 по 31 октября снега в столице не ожидается.

Ранее сообщалось, что ночь на пятницу, 22 октября, в городе может стать самой теплой с 1948 года для этого дня. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, в Москве ночная температура окажется на уровне +9...+11.

"В начале следующей недели ночи будут умеренно теплые. По области возможно понижение до -3 градусов. Дневная температура в Москве – около +5 градусов", – сообщила Позднякова.

С 25 октября погоду будет целиком определять антициклон, существенных осадков у нас уже не ожидается. Может быть, только 28-го числа возможен какой-то дождичек. Снега мы пока не ждем.
Татьяна Позднякова
главный специалист Метеобюро Москвы

Самым теплым днем, по прогнозам специалиста, может стать 29 октября, а самым холодным – 25 октября.

"Понедельник будет самым прохладным, потому что дневная температура ожидается где-то не выше +5 градусов. В последующие дни произойдет трансформация и воздух станет очень медленно, но все-таки прогреваться", – объяснила метеоролог.

Позднякова добавила, что в ночные часы местами возможно понижение температуры до слабо отрицательных значений, но это не значит, что будет мороз.

25, 26 и 27 октября у нас будет переменная облачность, то есть мы обязательно увидим днем солнце. Потом скажется влияние следующего антициклона, и погода станет более облачной. Если солнце и будет появляться, то очень редко.
Татьяна Позднякова
главный специалист Метеобюро Москвы

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие выходные в столичном регионе начнется похолодание. По его словам, в субботу температура будет в диапазоне +7...+9 градусов тепла. При этом в воскресенье и ночью, и днем – от 0 до +5 градусов, подчеркнул синоптик.

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