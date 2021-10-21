Гидрометцентр предупредил о морозах до минус 6 градусов в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Похолодание до минус 6 градусов ожидается в столичном регионе в ночь на понедельник, 25 октября. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
"В понедельник, 25 октября, с ростом атмосферного давления распогодится, переменная облачность, без осадков и существенное похолодание, температура понизится до минус 6–1 градуса, днем будет не выше нуля – плюс 5", – говорится в сообщении.
Также ожидается западный ветер со скоростью около 3–8 метров в секунду.
Во вторник, 26 октября, сохранится влияние холодной воздушной массы, будет облачно с прояснениями, но без осадков. Температура ночью ожидается до минус 5–0 градусов, днем – 2–7 градусов. Ветер будет юго-западный – 3–8 метров в секунду.
Специалисты Гидрометцентра уточнили, что из-за очередного атлантического циклона в Москве и области не стоит ждать теплой погоды. Температура в начале предстоящих выходных будет понижаться.
Ранее в Москве был объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. В некоторых районах города порывы достигали 17 метров в секунду. Также шел дождь, переходящий в мокрый снег.
В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности
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