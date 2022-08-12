В МЧС сообщили об угрозе дальнейшего обрушения многоэтажного дома в Омске

Фото: ТАСС/Евгений Софийчук

Вторая сторона жилого многоэтажного дома в Омске, где произошло обрушение части здания, находится в аварийном состоянии и также может обрушиться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника главного регионального управления МЧС Владислава Колодинского.

По его словам, возле второй части здания все оцепили.

Часть пятиэтажного жилого дома обрушилась в Омске 12 августа. Общая площадь обрушения составила 200 квадратных метров.

В результате из дома эвакуировали 40 человек. По предварительной информации, причиной обрушения стало ветхое состояние дома.

