Рухнувший в Омске жилой дом начал обрушаться еще год назад – очевидец

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Обрушившийся в Омске жилой дом был аварийным, фасад здания начал разрушаться более года назад. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на местного жителя.

"Жильцы жаловались очень давно, больше года назад появилась сквозная дыра. Эту часть дома просто отгородили красно-белой лентой, так весь год и стояло. По слухам, проблемы начались из-за самодельных установок душевых, откуда текло, что и привело к образованию дыры", – рассказал мужчина.

Он отметил, что местные власти игнорировали жалобы жильцов аварийного здания и не планировали его расселение.

"Дом не расселяли и довели до обрушения, опять же, по слухам, из-за очень большого долга за капремонт", – сказал очевидец.

По его словам, городские власти утверждали, что не располагают достаточными средствами для проведения ремонта дома. Также мужчина рассказал, что в настоящее время на месте происшествия работают спасатели и врачи.

"МЧС сейчас опрашивает и пытается пересчитать жильцов дома, начали разгребать завалы. Местных властей пока нет, только медики и МЧС", – добавил он.

12 августа в Омске произошло частичное обрушение пятиэтажного многоквартирного жилого дома на улице 20-го Партсъезда. В прокуратуре сообщили, что общая площадь обрушения составила 200 квадратных метров. По предварительным данным СК, в результате происшествия никто не пострадал.

В настоящее время на месте происшествия осуществляется разбор завалов и проводится спасательная операция. Из здания эвакуированы 40 человек, для которых организуют пункт временного размещения и маневренный фонд для последующего расселения. Предварительно, причиной обрушения стало ветхое состояние дома.