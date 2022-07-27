СК возбудил уголовное дело после обрушения штукатурки в детсаду Подмосковья

27 июля, 18:54
По данным следствия, штукатурка с потолка обвалилась во время тихого часа в детсаду в городском округе Видное. В результате пострадали трое детей. Двоих медики осмотрели на месте, а одного госпитализировали.
"Сейчас следователями проведен осмотр места происшествия, допрашиваются сотрудники дошкольного учреждения, а также истребована необходимая документация. Планируется назначение экспертиз", – говорится в сообщении.
Уполномоченный по правам ребенка в регионе Ксения Мишонова уточнила в своем телеграм-канале, что в результате падения штукатурки пострадали две девочки семи и шести лет, а также мальчик шести лет.
По словам Мишоновой, у всех пострадавших диагностированы ушибы. При этом у одной из девочек подозревают перелом.
"Следим за ситуацией и готовы оказать любую помощь пострадавшим. Очень ждем выводов правоохранительных органов. Вопросов много", – отметила Мишонова.
В свою очередь, глава Ленинского округа Подмосковья Алексей Спасский рассказал, что девочке сделали рентген и компьютерную томографию. В результате перелом не подтвердился. Девочка останется в больнице под присмотром врачей до завтра.
"У девочки и мальчика 2016 года рождения ушибы мягких тканей бедра. После осмотра врачей они ушли с родителями домой. У девочки 2015 года рождения ушиб голени", – написал в своем телеграм-канале Спасский.
По его словам, детей из детсада, где обрушилась штукатурка, временно переведут в другой корпус для проведения проверки. Он отметил, что после происшествия всех детей эвакуировали из здания.
Штукатурка упала в детском саду в Видном 27 июля. В результате пострадали три человека. Замглавы округа Видное Татьяна Квасникова выезжала на место происшествия.
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