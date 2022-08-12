16:31
Международный центр самбо и центр бокса в "Лужниках" откроют осенью
Международный центр самбо и центр бокса в "Лужниках" откроют этой осенью. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в эфире телеканала Москва 24.
Заммэра отметил, что работы в рамках этого масштабного проекта близятся к завершению.
"Сейчас ведутся работы по пусконаладке. Это огромные пространства, насыщенные инженерными системами, которые мы уже смонтировали и подготовили. Готовимся к открытию, буквально, в ближайшие месяц-два", – сообщил он.
Бочкарев добавил, что также продолжается работа по строительству Ледового дворца "Кристалл". По его словам, проект реализуется за счет инвестиционных средств. Однако здесь возникли технические сложности, связанные с выбором оборудования, отметил заммэра. Комплекс будет готов к эксплуатации в 2023 году.
"Большие работы мы ведем по реконструкции объектов. У нас есть спортивная арена "Дружба", где идет очень сложная реконструкция. Там коллеги ведут работы по реставрации и по сохранению объекта. В следующем году мы эту работу закончим", – рассказал он.
Еще один объект – Теннисный центр. Бочкарев уточнил, что в настоящий момент специалисты работают над этим проектом.
Ранее заммэра сообщил, что строителям выдали разрешение на возведение центральной арены спортивного комплекса имени Эдуарда Стрельцова на юге Москвы. Будущий стадион сможет вместить свыше 15 тысяч зрителей. Центральная арена по форме будет напоминать шестеренку, которая размещена на эмблеме футбольного клуба "Торпедо".
Большое интервью Андрея Бочкарева смотрите сегодня в 17:05 на телеканале Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: