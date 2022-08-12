Международный центр самбо и центр бокса в "Лужниках" откроют осенью

Международный центр самбо и центр бокса в "Лужниках" откроют этой осенью. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в эфире телеканала Москва 24.

Заммэра отметил, что работы в рамках этого масштабного проекта близятся к завершению.

"Сейчас ведутся работы по пусконаладке. Это огромные пространства, насыщенные инженерными системами, которые мы уже смонтировали и подготовили. Готовимся к открытию, буквально, в ближайшие месяц-два", – сообщил он.

Бочкарев добавил, что также продолжается работа по строительству Ледового дворца "Кристалл". По его словам, проект реализуется за счет инвестиционных средств. Однако здесь возникли технические сложности, связанные с выбором оборудования, отметил заммэра. Комплекс будет готов к эксплуатации в 2023 году.

"Большие работы мы ведем по реконструкции объектов. У нас есть спортивная арена "Дружба", где идет очень сложная реконструкция. Там коллеги ведут работы по реставрации и по сохранению объекта. В следующем году мы эту работу закончим", – рассказал он.

Еще один объект – Теннисный центр. Бочкарев уточнил, что в настоящий момент специалисты работают над этим проектом.

Ранее заммэра сообщил, что строителям выдали разрешение на возведение центральной арены спортивного комплекса имени Эдуарда Стрельцова на юге Москвы. Будущий стадион сможет вместить свыше 15 тысяч зрителей. Центральная арена по форме будет напоминать шестеренку, которая размещена на эмблеме футбольного клуба "Торпедо".

Большое интервью Андрея Бочкарева смотрите сегодня в 17:05 на телеканале Москва 24.