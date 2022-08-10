"Интервью": Дарья Борисова – о патриотическом центре "Авангард"

Патриотическому центру "Авангард" исполнилось два года. Директор центра военно-патриотического воспитания молодежи Дарья Борисова рассказала, сколько курсантов за это время принял центр и чему они научились.

Какая техника и тренажеры доступны участникам смен? Почему они выбирают на каникулах такой формат досуга и отдыха? И что ждет осенью участников тематической смены в "Орленке"? Подробнее – в программе "Интервью".