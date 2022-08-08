"Интервью": Сабина Чагина – о развитии современного искусства

Какие выставки и мероприятия можно будет посетить на "Винзаводе" в 2022 году? Как современные события отражаются в работах художников? Как стать современным художником и найти свою реализацию?

Об этом в программе телеканала Москва 24 "Интервью" рассказала Сабина Чагина, арт-директор ЦСИ "Винзавод".