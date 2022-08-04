"Интервью": Сергей Кузнецов – об архитектуре в России

Ранее утверждалось, что приглашать мировых звезд архитектуры – это чуть ли не единственный путь создать знаковую архитектуру. Можно ли вырастить мировых звезд архитектуры в Москве?

Есть ли у России своя уникальная архитектурная традиция? По каким современным зданиям запомнится современная Москва? Об этом в программе телеканала Москва 24 "Интервью" рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

