"Интервью": Рафик Загрутдинов – о столичных градостроительных успехах

Какие градостроительные успехи представит Москва в 2022 году? Как строительная отрасль использует цифровые возможности?

Будут ли влиять санкции на сроки и качество строительства? Об этом в интервью рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.