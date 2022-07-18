"Интервью": Дмитрий Рылов – о новых условиях работы мобильных операторов

Многие зарубежные производители оборудования для телекоммуникаций уходят из России. Как в новых условиях работают мобильные операторы?

Хватает ли скорости мобильного интернета абонентам? И какие цифровые сервисы создаются в России взамен ушедшим с нашего рынка? Об этом рассказал вице-президент, директор московского региона МТС Дмитрий Рылов. Подробнее – в программе "Интервью".