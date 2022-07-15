Почти 8 млн упаковок лекарств для сердечно-сосудистой системы выпущено за 5 месяцев

14:19
Фото: vk.com/mossobyanin
Московские фармацевтические компании с января по май выпустили почти восемь миллионов упаковок лекарств для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
По сравнению с прошлым годом цифра увеличилась более чем в два раза. По словам мэра, фармацевтическая отрасль столицы расширяет производство лекарств.
"ОнкоТаргет" начала выпуск первого отечественного препарата от злокачественной гипертермии – "Дантролен". Компания готова обеспечить им все реанимации города. На сегодня она разработала и зарегистрировала уже 12 новых лекарств, до конца года их будет 30", – подчеркнул Собянин.
Он рассказал, что Московский эндокринный завод производит препараты, широко применяемые в эндокринологии, психиатрии, офтальмологии. Компания "Биокад" выпускает для нужд московских больниц лекарства от онкологии, аутоиммунных и других заболеваний.
Мэр также отметил, что некоторые фармкомпании работают на площадках Технополиса "Москва". Резиденты особой экономической зоны получают от города налоговые льготы, а в некоторых случаях – и гарантированные закупки в рамках офсетных контрактов.
В январе в Москве запустили пилотный проект по выдаче бесплатных лекарств по льготным электронным рецептам в коммерческих аптеках. Инициатива была одобрена Сергеем Собяниным. Столичные власти полагают, что реализация данного проекта существенно расширит возможности получения бесплатных лекарств для льготных категорий горожан.
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