Почти 8 млн упаковок лекарств для сердечно-сосудистой системы выпущено за 5 месяцев

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Московские фармацевтические компании с января по май выпустили почти восемь миллионов упаковок лекарств для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По сравнению с прошлым годом цифра увеличилась более чем в два раза. По словам мэра, фармацевтическая отрасль столицы расширяет производство лекарств.

"ОнкоТаргет" начала выпуск первого отечественного препарата от злокачественной гипертермии – "Дантролен". Компания готова обеспечить им все реанимации города. На сегодня она разработала и зарегистрировала уже 12 новых лекарств, до конца года их будет 30", – подчеркнул Собянин.

Он рассказал, что Московский эндокринный завод производит препараты, широко применяемые в эндокринологии, психиатрии, офтальмологии. Компания "Биокад" выпускает для нужд московских больниц лекарства от онкологии, аутоиммунных и других заболеваний.

Мэр также отметил, что некоторые фармкомпании работают на площадках Технополиса "Москва". Резиденты особой экономической зоны получают от города налоговые льготы, а в некоторых случаях – и гарантированные закупки в рамках офсетных контрактов.

В январе в Москве запустили пилотный проект по выдаче бесплатных лекарств по льготным электронным рецептам в коммерческих аптеках. Инициатива была одобрена Сергеем Собяниным. Столичные власти полагают, что реализация данного проекта существенно расширит возможности получения бесплатных лекарств для льготных категорий горожан.

