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Технологии

03:47

Нигерия обсуждает с РФ использование в стране карт "Мир" – посол

технологии

Фото: depositphotos/Shtanzman

Финансовые учреждения Нигерии обсуждают с российскими партнерами возможность использования в стране карт платежной системы "Мир", заявил в интервью РИА Новости посол страны в РФ Абдуллахи Шеху.

По его словам, сегодня при поездке в Африку необходимо иметь с собой наличные – в долларах, в евро, в фунтах. Рубли вряд ли получится обменять, добавил посол.

Ранее заместитель гендиректора "Tez Tour Египет" Тамер Саид сообщил, что власти Египта прорабатывают с банками возможность использования в стране карт российской платежной системы "Мир". Данный вопрос рассматривают также Куба и Венесуэла.

Кроме того, сообщалось, что власти России и Турции договорились расширить применение карт платежной системы "Мир" в турецких отелях. Также была достигнута договоренность об увеличении интенсивности взаимных пассажирских авиаперевозок с привлечением российских и турецких авиакомпаний.

Карты российской платежной системы "Мир" будут принимать в отелях Турции

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