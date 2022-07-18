МО РФ сообщило об уничтожении в Константиновке до 250 иностранных наемников

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До 250 иностранных наемников было уничтожено в Константиновке ДНР, сообщает RT со ссылкой на министерство обороны РФ.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Константиновка ДНР поражен пункт временной дислокации наемников так называемого украинского "иностранного легиона", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что, помимо живой силы, были выведены из строя семь единиц бронетехники, а также 12 спецавтомобилей.

Ранее российские оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" ударили по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Ракеты выпустили по целям, которые до этого выявили с помощью беспилотников. При этом в результате удара все боеприпасы попали точно в цель. Гражданские объекты остались без повреждений.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

