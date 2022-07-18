Силы ДНР взяли Авдеевку в полукольцо

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Войска Донецкой Народной Республики охватили Авдеевку в полукольцо, сообщил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, они перекрыли дорогу, соединяющую Авдеевку и Константиновку, в двух районах.

Ранее в МО РФ заявили об очередной провокации со стороны ВСУ в Авдеевке. Так, в населенном пункте военными ВСУ была взорвана школа для последующего обвинения российских военнослужащих в уничтожении объектов гражданской инфраструктуры. В ведомстве призвали мировое сообщество обратить внимание на случившееся.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

