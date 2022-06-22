В МО РФ заявили об очередной провокации со стороны ВСУ в Авдеевке

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Школа в Авдеевке ДНР была взорвана военными ВСУ для последующего обвинения российских военнослужащих в уничтожении объектов гражданской инфраструктуры, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Для этого националисты взорвали здание общеобразовательной школы № 6 (бульвар Шевченко) и распространили сфабрикованные фото- и видеоматериалы в украинских и западных СМИ", – отметил он.
По словам Мизинцева, в Славянске националисты заминировали обочины дороги по улице Героев Труда, примыкающей к трассе М-03. Местные жители об этом оповещены не были.
Генерал призвал мировое сообщество обратить внимание на данные провокации, а также подчеркнул, что ВС РФ не наносят ударов по гражданской инфраструктуре.
По словам начальника центра, в учебных заведениях Краматорска и Дачного украинскими военными оборудованы опорные пункты, однако эвакуация местного населения не была произведена.
"В Лисичанске Луганской Народной Республики на территории молокозавода (Артемовское шоссе) националистами украинских вооруженных формирований оборудованы казармы, огневые позиции и склад вооружения, а на прилегающей территории размещены бронетехника и артиллерийские орудия западного производства", – добавил Мизинцев.
Ранее Михаил Мизинцев сообщил, что ВСУ развернули артиллерийскую батарею для провокационных обстрелов жилых кварталов Харькова. По его словам, в дальнейшем киевские власти планировали обвинить в произошедшем российских военных.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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