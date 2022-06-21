В Минобороны РФ сообщили об очередной попытке захвата острова Змеиный

Фото: пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Украинские военные в очередной раз попытались захватить остров Змеиный. Об этом сообщил представитель российского министерства обороны Игорь Конашенков в ходе брифинга.

"Замыслом операции киевского режима предусматривалось нанесение массированных воздушных и артиллерийских ударов по острову Змеиный с последующей высадкой десанта и его захвата", – отметил он.

По словам представителя министерства, в воздухе было задействовано свыше 15 украинских БЛА.

Российские военные смогли противостоять атаке ВСУ – они вывели из строя 13 беспилотников, четыре ракеты "Точка-У" и 21 реактивный снаряд СЗО "Ураган".

"Ни одно из украинских огневых средств не достигло цели на острове Змеиный. Неудавшееся огневое поражение вынудило противника отказаться от высадки десанта на остров Змеиный", – заявил Конашенков.

Ранее ВСУ уже была осуществлена попытка захвата острова Змеиный. Сообщалось, что провокация была спланирована по прямому указанию украинского лидера Владимира Зеленского. Киевский режим предпринял несколько попыток высадки морского и воздушного десанта на остров. Благодаря слаженным действиям ВС РФ провокация была сорвана.

В результате попытки захватить остров Змеиный украинские войска потеряли свыше 50 солдат, 30 беспилотников и 14 самолетов и вертолетов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

