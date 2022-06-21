Киевские чиновники организовали крупнейший в мире черный рынок вооружений – Полянский

Оружие, которое страны НАТО отправляют на Украину, все чаще оказывается в руках боевиков в Сирии. Как заявил представитель Москвы в ООН Дмитрий Полянский, киевские чиновники организовали крупнейший в мире черный рынок вооружений. А то, что доходит до украинских военных, довольно быстро уничтожается российскими войсками.

Всего с начала спецоперации ликвидированы более 200 самолетов, 132 вертолета, свыше 1 200 беспилотников, 350 зенитно-ракетных комплексов и 3,5 тысячи танков. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

