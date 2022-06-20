ПВО РФ сбили украинский МиГ-29 в Днепропетровской области

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский самолет МиГ-29, сообщили в Минобороны РФ. Это произошло в районе населенного пункта Апостолово Днепропетровской области.

Кроме того, перехвачены девять снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" в районах населенных пунктов Малая Камышеваха и Долгенькое Харьковской области, Макеевка и Авдеевка Донецкой Народной Республики.

Ранее Игорь Конашенков сообщил, что системы ПВО РФ уничтожили самолет Су-25 ВСУ в районе Краснополья ДНР.

Кроме того, было перехвачено 12 снарядов РСЗО "Ураган" в районах Донецка и населенных пунктов Горское и Васильевка ЛНР.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

