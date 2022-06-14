Заградотряды расстреляли более 30 украинских военных, желавших сложить оружие – МО РФ

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В районах боевых действий участились инциденты с расстрелом украинских военнослужащих в спину националистическими подразделениями, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он рассказал, что украинские националисты расстреляли в спину 32 своих сослуживца, попытавшихся сдаться в плен российским войскам в районе села Новомихайловка в ДНР.

Конашенков пояснил, что военнослужащие 25-го батальона 54-й механизированной бригады ВСУ приняли решение сдаться. У опорного пункта в районе Зверофермы они обратились по радиосвязи к российскому командованию с просьбой прекратить огонь и предоставить коридор для выхода. Около 22:00 военнослужащие ВСУ с белыми флагами начали продвижение в сторону российских позиций.

В этот момент прибывшее к опорному пункту на бронеавтомобилях подразделение заградотряда украинских националистов открыло по военнослужащим перекрестный огонь в спину. В результате от смертельных ранений погибли 32 украинских военнослужащих.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

