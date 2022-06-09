Боевики Украины заявили, что командиры отправляли их в бой практически без подготовки

Боевики отряда терробороны Украины, бежавшие со своих позиций, рассказали французским журналистам, что командиры отправляли их в бой практически без подготовки с минимумом оружия и боеприпасов. После отступления возвращаться в строй они отказались.

Артиллерия ВСУ при обстреле центра Донецка применила боеприпасы натовских образцов. Об этом рассказали в Следственном комитете России. Оперативная группа обнаружила осколки снаряда калибром 155 миллиметров. Возбуждены еще два уголовных дела о жестоком обращении с гражданским населением и о применении запрещенных средств и методов.

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