Показатели безработицы в России достигли исторического минимума. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Реставрацию здания, где 8 июня обрушились леса, продолжат, когда устранят последствия ЧП.

Маркетплейсы должны помечать товары, ввезенные с помощью параллельного импорта, сообщили в Минпромторге.