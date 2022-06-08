Район дома правительства и площади Ленина в центре Донецка попали под обстрел

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Район дома правительства и площади Ленина в центре Донецка оказались под обстрелом ВСУ. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"В 14:40 под массированный артиллерийский обстрел снова попал центр города Донецка (район Дома Правительства и площади Ленина)", – говорится в сообщении.

Ранее снаряд попал на территорию донецкого горводоканала. В результате происшествия ранения получили три работника учреждения. Под обстрел также попал приграничный с Украиной поселок Теткино. По словам главы Курской области Романа Старовойта, никто не пострадал, однако был поврежден мост и двухэтажный жилой дом.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

