Полученное с Запада вооружение украинские боевики все чаще используют против мирных жителей. Накануне отряды ВСУ и националистов открыли огонь по поселку Ольгинка к северу от Волновахи.

По данным штаба теробороны ДНР, ранены четверо мирных жителей. В ЛНР под обстрел попала группа журналистов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.