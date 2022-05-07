В военном госпитале имени Вишневского наградили участников спецоперации на Украине

В военном госпитале имени Вишневского наградили участников спецоперации. Заместитель начальника Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Бобров вручил военнослужащим пять орденов "Мужества", три медали "Суворова" и знак отличия ордена "Святого Георгия – Георгиевский Крест" IV степени.

Молодых людей, получивших ранения, также приехал поддержать губернатор Костромской области Сергей Ситников. В госпитале сейчас проходят лечение несколько военнослужащих из региона. Губернатор поблагодарил ребят за службу, пожелал скорейшего выздоровления и передал подарки. После выписки военнослужащих направят на реабилитацию в ведомственные медцентры и санатории для полного восстановления.

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