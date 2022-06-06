Центры выдачи паспортов РФ откроют в некоторых городах Запорожской области

Заместитель начальника ГУ МВД Запорожской области Алексей Селиванов заявил, что центры выдачи паспортов РФ откроют в Бердянске, Энергодаре и других городах региона.

Госдеп заявил, что новые санкции РФ против американских чиновников асимметричны.

Кабмин РФ поддержал законопроект о едином детском движении "Большая перемена".

