Снаряд попал на территорию донецкого горводоканала

15:10 (обновлено 06.06.2022 15:41)
Фото: телеграм-канал "Типичный Донецк"
Украинские войска нанесли удар по территории донецкого горводоканала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление мэра города Алексея Кулемзина.
"Зафиксированы попадания на территорию донецкого горводоканала по улице Щорса, 110", – рассказал представитель власти.
Кулемзин подчеркнул, что в результате обстрела есть пострадавшие сотрудники предприятия. Позднее в Минстрое ДНР сообщили, что ранения получили три работника горводоканала.
Ранее глава Курской области Роман Старовойт сообщил о минометном обстреле приграничного с Украиной поселка Теткино. По словам руководителя региона, никто не пострадал, однако поврежден мост и двухэтажный жилой дом.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Глава Курской области сообщил об обстреле приграничного с Украиной поселка Теткино
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