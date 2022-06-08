В управделами президента заявили о нарушении ПДД пострадавшим в ДТП в Москве

Фото: телеграм-канал "Москва сейчас"

Пострадавший в ДТП с участием автомобиля руководителя фракции "Справедливая Россия" Сергея Миронова передвигался на электровелосипеде и не спешился с него на пешеходном переходе, что необходимо было сделать по правилам дорожного движения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря управделами президента РФ Елену Крылову.

Она отметила, что такое заявление сделал отвечающий за безопасность движения сотрудник автопарка, который прибыл на место происшествия.

Ранее сообщалось, что автомобиль с правительственными номерами сбил человека на пешеходном переходе на Сретенке. Позже Крылова подтвердила ДТП с участием машины ведомства.

Позднее Миронов подтвердил, что находился в автомобиле в момент ДТП в центре Москвы. Он рассказал, что сам факт столкновения не видел, так как в машине всегда работает с документами. Депутат добавил, что велосипедиста госпитализировали. Он также пообещал следить за его здоровьем.

