"Аэрофлот" планирует заказать у ОАК 300 самолетов – СМИ

"Аэрофлот" планирует заказать у Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) 300 самолетов. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

Якобы соответствующий рамочный договор стороны собираются подписать на Петербургском экономическом форуме. Парк авиаперевозчика пополнят лайнеры Superjet 100, МС-21 и Ту-214.

Как пишет издание, недавно в госкорпорации "Ростех" сообщили, что планируют поставить на российский рынок свыше 110 самолетов разных типов до 2025 года, а до 2030 года – более 500 воздушных судов. В них в качестве ключевых будут использовать отечественные компоненты.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.