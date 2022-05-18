В СФ предложили ввести права для владельцев мощных электросамокатов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России необходимо ввести обязательные права для владельцев мощных электросамокатов для снижения числа аварий с этим транспортом. С таким предложением выступил сенатор Александр Башкин.
По его словам, владельцы определенных категорий средств индивидуальной мобильности должны сдать хотя бы минимум основ управления и экзамен на знание ПДД.
"Поэтому придется определить, до какого веса, мощности и технического уровня самокат это игрушка, а с какого – уже серьезное устройство, требующее повышенной ответственности. Скажем так, 30-килограммовая железка на максимальной скорости может нанести значительный урон", – приводит слова Башкина РИА Новости.
Он подчеркнул, что вслед за введением водительских прав должна последовать ответственность за нарушение правил дорожного движения. Башкин добавил, что такие методы затратны для государства, но в противном случае травматизм в таких инцидентах будет возрастать.
Ранее сообщалось, что в России разрабатывают стандарт с требованиями к электрическим средствам индивидуальной мобильности, согласно которым заводское ограничение скорости должно составлять 25 километров в час. При утверждении нового ГОСТа его будут устанавливать на всех ввозимых и производимых в РФ средствах индивидуальной мобильности.
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